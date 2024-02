Ukrainischer Präsident Selenskyj kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz

15. Februar 2024 | Quelle: dpa

Gast bei der Münchner Sicherheitskonferenz: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz und trifft dort auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Das Gespräch der beiden an diesem Samstag kündigte das Weiße Haus am Mittwochabend (Ortszeit) im offiziellen Programm der Vizepräsidentin für ihren Deutschlandbesuch an. Harris wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz in München treffen.