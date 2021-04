Um die Sache geht es schon lange nicht mehr Die K-Frage wird als offene Schlacht ausgetragen

High Noon in der Union. Die am Sonntag so demonstrativ zur Schau gestellte Demut Söders war ja nicht weniger als ein auf offener Bühne vorgetragenes Angebot, die Seiten zu wechseln. Dass es so weit kommen konnte, hat natürlich mit dem Ende der Ära Merkel zu tun. Viel zu lange dachte die Union, ihre parteipolitische Hegemonie sei unerschütterlich. Das ist sie offensichtlich nicht. Viel zu lange dachte sie, programmatisch so ziemlich alles (mit-)machen zu können, so lange die Bundeskanzlerin ganz oben mit ihrer Aura für die Im-Großen-und-Ganzen-ist-alles-in-bester-Ordnung-Stimmung sorgte. So ist es eben nicht.