Umfrage 28 Dax-Unternehmen mit Meldestelle für Whistleblower

Nach aktuellem Stand entscheidet der Justizausschuss des europäischen Parlaments am 20. November über eine EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern. Die Richtlinie soll die EU-Mitgliedsstaaten zwingen, Regeln zu erlassen, die unter anderem einen besonderen Kündigungsschutz für Whistleblower vorsehen. Ob die Richtlinie durchkommt, ist aktuell unklar. Vor allem die Christdemokratische Fraktion des Parlaments (EVP) lehnt zentrale Teile der Richtlinie ab.



Nach einer Umfrage der WirtschaftsWoche sind vier der im Dax30 notierten Unternehmen dafür, dass die EU den Schutz für Whistleblower verbessert: Der Reifenhersteller Continental, der Chemiekonzern Covestro, die deutsche Airline Lufthansa und die Deutsche Telekom. Der Energiekonzern E.On begrüßt zumindest, dass das Thema bei der EU eine hohe Priorität genießt.



