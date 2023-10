Umfrage: Bautätigkeit mit größtem Rückgang seit fast dreieinhalb Jahren

„Es ist also davon auszugehen, dass die Geschäftstätigkeit in den kommenden Monaten weiter unter Druck geraten wird“, sagte de la Rubia. „Kein Wunder, dass der Großteil der Firmen annimmt, dass in einem Jahr weniger Baukräne in den Himmel ragen werden.“ Rund 59 Prozent der befragten Unternehmen befürchten Geschäftseinbußen in den nächsten zwölf Monaten, während nur vier Prozent Zuwächse erwarten.