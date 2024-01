Umfrage Bevölkerung im Osten Deutschlands sieht mehr Gefahren

30. Januar 2024 | Quelle: dpa

Zerstörungen in Gaza-Stadt. 27 Prozent der Bevölkerung in Deutschland halten das Vorgehen Israels gegen die Hamas im Gazastreifen für angemessen. Bild: Bild: dpa

Kriege, Inflation und ein geringes Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Regierenden bewirken, dass sich die Bevölkerung in Deutschland aktuell weniger sicher fühlt als in den Jahren zuvor. Das zeigen die in Berlin vorgestellten Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Centrums für Strategie und Höhere Führung.