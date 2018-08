Umfrage: CSU enttäuscht Bayerns Wähler mit Flüchtlingspolitik

MünchenZweieinhalb Monate vor der Landtagswahl in Bayern zeigt sich in einer landesweiten Umfrage eine Mehrheit enttäuscht von der Flüchtlingspolitik der CSU. Zwar seien 71 Prozent für eine strengere Migrationspolitik und 48 Prozent für die CSU-Positionen, ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Instituts GMS im Auftrag des TV-Senders Sat.1. Allerdings glaubten nur 37 Prozent, dass die CSU im Flüchtlingsstreit mit der Schwesterpartei CDU etwas bewegt habe.