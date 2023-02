Umfrage Deutsche bei Rückkehr zu Wehrpflicht gespalten

16. Februar 2023 | Quelle: dpa

Laut einer neuen Umfrage stimmt eine Mehrheit der Menschen im Alter bis 29 Jahren einer allgemeinen Wehrpflicht zu. 55 Prozent aller jungen Männer würden auch selber dienen. Bild: Bild: dpa

In der Bevölkerung in Deutschland gibt es nach einer aktuellen Umfrage keine Mehrheit für eine allgemeine Wehrpflicht von Männern und Frauen. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Katar sprachen sich 46 Prozent der Befragten dafür aus, 50 Prozent dagegen, wie die Organisation Greenpeace als Auftraggeber mitteilte.