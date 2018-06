Eine gar nicht so kleine Minderheit von 15 Prozent stimmt der traditionellen marxistischen Einschätzung zu, das kapitalistische Eigentum sei Quelle der Ausbeutung und der Entfremdung der Arbeiter. Insgesamt lasse sich den Deutschen eine „relativ hohe Eigentumsfreundlichkeit“ attestieren, heißt es in der Untersuchung. Doch liege der Schluss nahe, dass es in der Bevölkerung ein ambivalentes Verhältnis zum Eigentum gebe. Dabei gibt es Unterschiede zwischen Habenden und Nichthabenden. So werten 73 Prozent der Immobilienbesitzer die eigenen vier Wände als Quelle des Sicherheitsgefühls, aber nur 55 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Umfrage wird am kommenden Wochenende im Buch „Eigentum“ des Herder-Verlags veröffentlicht, das die Stiftung herausgibt.