Umfrage: Deutsche Industrie steigert Produktion im März erneut

Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im März angesichts einer besseren Verfügbarkeit von Rohmaterialien und Komponenten den zweiten Monat in Folge hochgefahren. Zugleich verkürzten sich die Lieferzeiten so stark wie noch nie seit Beginn der Erhebung 1996, wie das Analysehaus S&P Global am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter Hunderten Unternehmen mitteilte. Dies zeige, dass sich die wegen der Corona-Pandemie aufgebauten „beispiellosen Störungen in den Lieferketten zusehends auflösen“.