Umfrage Erwerbstätige mehrheitlich gegen höheres Rentenalter

17. Februar 2023 | Quelle: dpa

Eine deutliche Mehrheit in Deutschland würde lieber mehr in die Rentenkasse einzahlen, als länger zu arbeiten. Bild: Bild: dpa

Eine Anhebung des Rentenalters würde bei vielen Menschen in Deutschland laut einer neuen Umfrage mehr Ablehnung hervorrufen als ein höherer Rentenbeitrag. Gut zwei Drittel der Erwerbstätigen würden lieber mehr in die Rentenkasse einzahlen, wenn sie vor diese Wahl gestellt würden, wie eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ergab.