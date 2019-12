Umfrage Große Koalition büßt an Zustimmung ein

Kurz vor Jahresende verliert die Große Koalition in einer neuen Umfrage in der Wählergunst. Im „Sonntagstrend“ der „Bild am Sonntag“ büßen SPD (15 Prozent) und CDU/CSU (27 Prozent) jeweils einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche ein und kommen zusammen nur noch auf 42 Prozent.