Umfrage: Große Koalition in Wählergunst unverändert – AfD und FDP legen zu

BerlinDie große Koalition bleibt einer Umfrage zufolge in der Wählergunst unverändert. Die CDU/CSU erreicht dem von Emnid erhobenen Sonntagstrend zufolge wie in der Vorwoche 33 Prozent, wie „Bild am Sonntag“ vorab berichtet. Auch die SPD sei mit 19 Prozent unverändert. AfD (14 Prozent) und FDP (neun Prozent) können dagegen Gewinne von jeweils einem Prozentpunkt verbuchen. Die Grünen verlieren demnach einen Punkt auf elf Prozent, die Linke bleibt bei zehn Prozent