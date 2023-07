Umfrage Großteil für Beibehaltung des individuellen Asylrechts in EU

25. Juli 2023 | Quelle: dpa

Erste Fundamente für das Aufstellen von Wohncontainern für Migranten sind in Upahl (Nordwestmecklenburg) hinter dem Bauzaun zu sehen. Bild: Bild: dpa

Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ist für eine Beibehaltung des individuellen Asylrechts in der EU. Das ergab eine Forsa-Umfrage für das Magazin „Stern”, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach befinden 64 Prozent der Befragten es für richtig, dass das individuelle Asylrecht in der Europäischen Union erhalten bleibt - also jeder einzelne politisch Verfolgte in der EU Asyl beantragen darf.