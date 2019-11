Umfrage Gut zwei Drittel der Berliner finden Mietendeckel gut

Der von der rot-rot-grünen Landesregierung geplante Mietendeckel in der Hauptstadt kommt bei der großen Mehrheit der Berliner gut an. Nach einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag von RBB und „Berliner Morgenpost“ begrüßen mehr als 70 Prozent der Befragten das Vorhaben, die Mieten fünf Jahre lang einzufrieren und Miet-Obergrenzen einzuführen.