Umfrage Jeder zehnte Deutsche im Angriffsfall zu Kriegsdienst bereit

10. Februar 2023 | Quelle: dpa

Die Kampfbereitschaft der Deutschen wäre im Falle eines Angriffs nicht besonders groß - das suggeriert jedenfalls eine aktuelle Umfrage. Bild: Bild: dpa

Im Falle eines militärischen Angriffs auf Deutschland wäre laut einer Umfrage gut jeder zehnte Bundesbürger darauf eingestellt, sein Land mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Freiwillig würden sich in so einem Fall allerdings lediglich fünf Prozent der Deutschen zum Kriegsdienst melden, wie die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigen.