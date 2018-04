Umfrage: Kaum ein Bürger möchte Andrea Nahles im Kanzleramt sehen

Nahles ist die erste Frau an der Spitze der SPD in deren mehr als 150-jähriger Geschichte. Nach ihrem Dämpfer bei der Wahl sagte sie, ihr Ergebnis sei „absolut vertretbar“. Die SPD habe in den vergangenen Monaten sehr hart um den richtigen Weg gerungen. „Und offensichtlich gibt es da immer noch viele, die skeptisch sind, ob wir wirklich die richtige Entscheidung getroffen haben.“ Nahles versprach: „Ich trete ab morgen den Beweis an, dass Regieren und Erneuern möglich ist.“