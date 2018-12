Umfrage Kramp-Karrenbauer ist beliebter als Merz

Merz, der neun Jahre lang nicht in der aktiven Politik war, hatte innerparteilich viel Widerspruch bekommen für seine Behauptung, die CDU habe dem Aufstieg der AfD mehr oder weniger „achselzuckend“ zugesehen. Kramp-Karrenbauer hatte die Äußerungen bereits scharf zurückgewiesen, am Samstag sagt sie in Leipzig: „Man kann über vieles streiten, ob wir da alles richtig gemacht haben.“ In den vergangenen Jahren aber seien „unzählig viele Mitglieder“ in die Auseinandersetzung mit der AfD gegangen: „Und die haben es nicht verdient, dass man sie pauschal so ein bisschen mit dem Vorwurf belegt, wir hätten da nicht genügend getan.“



Der dritte aussichtsreiche Kandidat für den Parteivorsitz, Gesundheitsminister Jens Spahn, forderte, die Führungskräfte der CDU müssten in die Hochburgen der AfD gehen und das unvoreingenommene Gespräch suchen: „Was wir doch brauchen, ist ein AfD-Wähler-Aussteigerprogramm.“