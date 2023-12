Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, äußerte Zweifel an der Aussagekraft der Ergebnisse. „Der Trend in den antisemitischen Vorfällen zeigt genau in die andere Richtung, auch bereits vor dem 7. Oktober”, erklärte Schuster in Berlin. „Jüdinnen und Juden erleben in den vergangenen Jahren vielmehr einen enthemmten Antisemitismus, der auch gewaltbereiter und aggressiver wird.”