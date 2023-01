Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) sagte: „Gewalt gegen Einsatzkräfte, also gegen Menschen, die sich für unser aller Schutz in gefährliche Situationen begeben, ist das Allerletzte und nicht zu tolerieren.” Es handele sich aber um ein Problem, das nicht nur in der Silvesternacht vorkomme, sondern das ganze Jahr. „Ein Böllerverbot trifft deshalb nicht den Kern des Problems”, sagte Ebling.