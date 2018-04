Umfrage: Mehrheit der Deutschen ist gegen Beteiligung an Syrien-Angriff

BerlinEine deutliche Mehrheit der Deutschen lehnt einer Umfrage zufolge eine Beteiligung an einem Militäreinsatz gegen Syrien ab. Dem Meinungsforschungsinstitut Kantar Emnid zufolge liegt der Anteil der Gegner bei 86 Prozent und der der Befürworter bei zehn Prozent, wie das Magazin „Focus“ am Freitag vorab berichtete. Die Umfrage unter 1006 Personen fand demnach am Dienstag und Mittwoch statt.