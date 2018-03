Umfrage: Mehrheit will SPD-Zustimmung zur großen Koalition

Eine Minderheit von 33 Prozent glaubt, dass die SPD unter Andrea Nahles wieder erfolgreicher wird. 52 Prozent sagen, dass sie das nicht erwarten. Nach einem Bericht der Zeitung soll die Fraktionsvorsitzende Nahles bereits an diesem Dienstag zur kommissarischen Parteivorsitzenden ernannt werden. Dies werde in der für diesen Tag angesetzten SPD-Präsidiumssitzung geschehen, schreibt die „Bild am Sonntag“.