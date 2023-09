Umfrage: Nach Aiwanger-Debatte: Freie Wähler legen in Bayern deutlich zu

Die Freien Wähler in Bayern profitieren offenbar von der Debatte über ihren Vorsitzenden Hubert Aiwanger. Laut einer Insa-Umfrage für die „Bild"-Zeitung (Mittwoch) kommen die Freien Wähler in der Wählergunst auf 15 Prozent (plus vier Prozentpunkte gegenüber Ende Juli).