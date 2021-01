Umfrage: Nach Wahl des CDU-Vorsitzenden: Union startet mit leichtem Plus ins Jahr

Die Union hat in der Woche vor ihrem Parteitag leicht in der Wählergunst zugelegt. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kommen CDU und CSU auf 36 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr als im letzten Sonntagstrend vor drei Wochen. Auch die FDP gewinnt einen Punkt hinzu und kommt in auf sieben Prozent. Der neue CDU-Chef Armin Laschet hat sich für eine Koalition mit den Liberalen ausgesprochen.