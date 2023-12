Umfrage Pistorius auf Platz 1 im Ranking der beliebtesten Politiker

24. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) landet im jährlichen Politikerranking der «Bild am Sonntag» auf dem ersten Platz. Bild: Bild: dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius steht im jährlichen Politikerranking der „Bild am Sonntag” an der Spitze. 42 Prozent der Befragten gaben in der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa an, dass der SPD-Politiker im neuen Jahr möglichst viel Einfluss in der deutschen Politik haben solle, 38 Prozent antworteten mit Nein. Pistorius wurde zum ersten Mal in der Umfrage gewertet.