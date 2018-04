Umfrage: SPD verliert weiter in der Wählergunst

BerlinDie SPD verliert auch in der neuen großen Koalition in der Wählergunst. Laut dem Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für „Bild am Sonntag“ erhebt, gibt sie im Vergleich zur Vorwoche einen Zähler ab und kommt nun auf 17 Prozent.