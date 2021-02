Die Große Koalition hat trotz Kritik am Impfstart nicht in der Wählergunst verloren. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Kantar für „Bild am Sonntag“ kommen CDU und CSU wie in der Vorwoche auf 36 Prozent. Die Sozialdemokraten können einen Punkt zulegen auf 16 Prozent.