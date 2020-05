Umfrage Union kommt auf 38 Prozent – SPD vor Grünen

Die SPD hat in einer aktuellen Umfrage wieder einen deutlichen Vorsprung vor den Grünen. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die „Bild am Sonntag“ kommen die Sozialdemokraten auf 17 Prozent (plus 2 Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche), die Grünen nur noch auf 14 Prozent (minus 1).