Umfrage: Union legt in der Wählergunst zu und baut Vorsprung zu den Grünen aus

Keine Änderungen gibt es in dem Trend auch bei der Linken, die nach wie vor neun Prozent erhält. Die FDP verliert laut Emnid einen Prozentpunkt auf acht Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen wie in der Vorwoche sechs Prozent. In anderen Umfragen kam die Union zuletzt auf 25 bis 27,5 Prozent, die Grünen erreichten 22 bis 24 Prozent.