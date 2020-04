Umfrage: Union mit 37 Prozent auf höchstem Wert seit September 2017

Die Union steht in der Wählergunst so gut da wie seit über zweieinhalb Jahren nicht mehr. CDU/CSU legten im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar für „Bild am Sonntag“ erhebt, im Vergleich zur Vorwoche um vier Punkte auf nun 37 Prozent zu. Damit habe die Union innerhalb von fünf Wochen 13 Punkte zugelegt auf den höchsten Wert sei September 2017.