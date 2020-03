Umfrage: Union und SPD legen zu – AfD verliert

In der sich zuspitzenden Coronakrise haben die Parteien der Großen Koalition einer Umfrage zufolge in der Wählergunst zugelegt. Im „Sonntagstrend“ der „Bild am Sonntag“ erreichen Union und SPD gemeinsam erstmals seit Juni 2018 wieder 50 Prozent der Stimmen, wie die Zeitung berichtete.