Umfrage Union weit vorn - Wagenknecht-Bündnis käme auf 14 Prozent

28. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Einer aktuellen Umfrage zufolge liegt die CDU gemeinsam mit der CSU bei 31 Prozent der Stimmen. Bild: Bild: dpa

Die Union liegt in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild am Sonntag” in der Wählergunst derzeit deutlich vorn. Wäre an diesem Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU auf 31 Prozent der Stimmen, wie aus dem am Samstag veröffentlichten „Sonntagstrend” hervorgeht. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche und nach Angaben der Zeitung der höchste Wert im „Sonntagstrend” seit März 2021.