Umfrage: Unionsparteien steigen in Wählergunst

FrankfurtNach der Aufnahme der Regierungsgeschäfte in der Großen Koalition verbessern sich die Unionsparteien leicht in der Wählergunst. Dem vom Meinungsforschungsinstitut Emnid erhobenen Sonntagstrend zufolge gewinnen CDU/CSU im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt auf 34 Prozent, wie „Bild am Sonntag“ vorab berichtet.