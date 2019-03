Umfrage unter Ökonomen Kaum Rückenwind für Altmaiers Industriepolitik

Die knapp 300 teilnehmenden Ökonomen äußerten sich in der Umfrage auch zur volkswirtschaftlich optimalen Höhe der Staatsquote. Diese schwankt in der Europäischen Union zwischen 56 Prozent (Frankreich) und 26 Prozent (Irland), Deutschland liegt mit knapp 45 Prozent im Mittelfeld. Ein zu hoher Wert, sagen nun 57 Prozent der Volks- und Betriebswirte. Nur 31 Prozent halten den Wert für angemessen, vier Prozent plädieren für eine höhere Staatsquote. Dass Deutschland überhaupt noch eine Marktwirtschaft im Sinne Ludwig Erhards ist, glauben gerade mal 25 Prozent der Ökonomen. „Noch nie wurde für Soziales so viel ausgegeben wie heute. Denkt man aber an die Selbstverantwortung des mündigen Bürgers und an Solidarität, so wie Ludwig Erhard sie verstand, so hat der heutige Sozialstaat mit der Sozialen Marktwirtschaft nicht mehr viel gemeinsam“, kritisiert Schauf.