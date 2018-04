Umfrage: Verbraucher wollen für schnelleres Internet kaum mehr bezahlen

Neben der üblichen Verlegung von Rohren im klassischen Tiefbauverfahren könne man beispielsweise die notwendigen neuen Kabel im sogenannten „Microtrenching“ verlegen. Dabei werden in Straßen oder Gehwege mit einer Frässcheibe bis zu 70 Zentimeter tiefe Schlitze gezogen, in denen dann die Kabel in einem Rutsch verlegt werden. In anderen europäischen Ländern seien sogar Frästiefen von nur wenigen Zentimetern möglich. Denkbar sei auch, die Haushalte auf der „letzte Meile“ mit Funkverbindungen vernetzen. Man dürfe beim Einsatz von Glasfaser-Technik nicht alleine an die Anschlussvariante „Fiber to the Home“ (FTTH) denken, bei der die Glasfaserleitungen bis in das jeweilige Haus geführt werden.