Umfrage: Wirtschaftsrat der CDU verzeichnet massiven Vertrauensverlust in Große Koalition

BerlinDer in der Union einflussreiche CDU-Wirtschaftsrat macht einen massiven Vertrauensverlust seiner Mitglieder in die Arbeit der Großen Koalition aus. Das Vertrauen der Firmen in die Europa- und Haushaltspolitik sei zum Vorjahr massiv abgestürzt, sagte Werner Bahlsen, Präsident des Wirtschaftsrates, am Mittwoch in Berlin.