Umfrage zur Bayernwahl: CSU kommt unter Söder absoluter Mehrheit wieder näher

Zweitstärkste Partei sei die SPD mit 14,8 Prozent, vor der AfD mit 11,9 und den Grünen mit 11,3 Prozent. Die Freien Wähler kämen mit 6,4 Prozent ebenfalls in den Landtag. Zusammen kämen die Oppositionsparteien damit auf 44,4 Prozent. Die FDP (4,2 Prozent) und die Linke (2,8 Prozent) verfehlten dagegen den Einzug in das bayerische Parlament. An der Umfrage beteiligten sich 5048 Teilnehmer aus Bayern.