Umfrage zur Europawahl Union auf EU-Ebene vorn, AfD bei 22 Prozent

13. Februar 2024 | Quelle: dpa

Im Juni findet die nächste Europawahl statt. Bild: Bild: dpa

Die AfD könnte einer Umfrage zufolge ihr Wahlergebnis von 2019 verdoppeln, wenn am Sonntag Europawahl wäre. Die Partei kommt in einer veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von „t-online” zur Europawahl in Deutschland auf 22 Prozent. Bei der Wahl 2019 hatte die Partei noch bei 11 Prozent und damit auf dem vierten Platz gelegen.