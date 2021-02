Umfrage zur Impfquote Die Impfquoten der Länder sind desaströs – mit einer Ausnahme

In Sachsen-Anhalt haben von den rund 320.000 Menschen über 80 den Angaben der Landesregierung zufolge nur 15 Prozent die erste und erst neun Prozent auch eine zweite Dosis Vakzin bekommen. Von den Bewohnern in Pflegeheimen seien gut die Hälfte vollständig immunisiert. Beim Personal in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen sei es rund ein Drittel. „Wann die Impfungen in der Priorisierungsgruppe 1 abgeschlossen sein werden, lässt sich derzeit nicht sagen“, heißt es lapidar beim Sozialministerium in Magdeburg.



In Thüringen, wo die Landesregierung von etwa 150.000 Berechtigten über 80 ausgeht, sind erst knapp 24.000 Menschen vollständig und 53.000 erst einmal immunisiert. Das sind ein Sechstel und gut ein Drittel der Berechtigten. Die Ärztinnen und Pfleger aus der Priorisierungsgruppe 1 seien dagegen wohl weitgehend versorgt, sofern sie dies wünschten. Thüringen wolle nun übergehen, auch in der zweiten Priorisierungsgruppe mit Verabreichung des Vakzins zu beginnen.