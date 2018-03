Umfrage zur Lehrerbelastung: Jeder fünfte Schulleiter hält Schulpolitik für schlecht

Rund 36 Prozent der deutschen Schulleiter gaben an, an der eigenen Schule akut mit Lehrermangel und unbesetzten Stellen zu kämpfen – an Gymnasien allerdings nur 25 Prozent. Im Durchschnitt sind laut Forsa-Befragung bundesweit sechs Prozent der Lehrerstellen an weiterführenden Schulen und sogar zwölf Prozent an Grundschulen nicht besetzt. „Die Politik hat jahrelang verschlafen, die Ausbildungskapazitäten hochzusetzen“, kritisierte VBE-Bundeschef Udo Beckmann.