Umfragen: 70 Prozent lehnen Corona-Proteste ab – SPD legt zu, Linke rutscht ab

Die SPD kann in der Wählergunst fast zu den Grünen aufschließen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar für „Bild am Sonntag“ erhebt, legt die SPD in dieser Woche einen Prozentpunkt zu und erreicht 17 Prozent, die Grünen kommen unverändert auf 18 Prozent.