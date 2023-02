Umfragen CDU liegt kurz vor Wiederholungswahl in Berlin klar vorne

09. Februar 2023 | Quelle: dpa

Berlin wählt am 12. Februar ein neues Landesparlament, weil die letzte Abstimmung ungültig war. Bild: Bild: dpa

Kurz vor der Wiederholungswahl in Berlin an diesem Sonntag liegt die CDU nach einer neuen Umfrage weiter deutlich vor SPD und Grünen. In der am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für „Bild” kommen die Christdemokraten auf 25 Prozent. Dahinter folgen die SPD mit 19 Prozent und die Grünen mit 18 Prozent. Die Linke landet in dieser Befragung bei 12 Prozent, die AfD bei 10 Prozent. Die FDP steht bei 6 Prozent. Sonstige Parteien kommen zusammen auf 10 Prozent.