Umfragen Standortrisiko AfD

Besonders ausgeprägt ist das Phänomen im Osten, wo im nächsten Jahr in Thüringen, Brandenburg und Sachsen neue Landtage gewählt werden. Überall dort ist die AfD auf dem besten Weg, stärkste Partei zu werden – in Thüringen liegt sie in den Umfragen schon jetzt bei 32 Prozent. Die drohende Unregierbarkeit dieser Länder soll nach Meinung einiger CDU-Politiker durch mögliche Koalitionen mit der Linkspartei verhindert werden.