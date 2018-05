Umfragetief: Arbeitsminister Heil warnt vor Panik bei der SPD

Das Meinungsforschungsinstitut gms sieht die Partei nur noch bei 16 Prozent – ein Allzeittief. Die Union kommt auf 34 Prozent und ist mehr als doppelt so stark wie die Sozialdemokraten. In der SPD gibt es Unmut über den zahmen Kurs in der großen Koalition gegenüber der Union, zudem ist die SPD in vielen Debatten kaum wahrnehmbar. Von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wird ein besseres „Verkaufen“ seiner Politik eingefordert. Nach dem Absturz auf 20,5 Prozent bei der Bundestagswahl und dem späteren Rücktritt von Parteichef Martin Schulz war Andrea Nahles zur neuen SPD-Chefin gewählt worden, mit einer Zustimmung von nur 66 Prozent bei einem Sonderparteitag. Sie kommt bei den Wählern in Umfragen bisher schlecht weg – und statt aufwärts geht es in einigen Umfragen zuletzt weiter bergab.