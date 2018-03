Umfragewerte im Sinkflug: SPD wirbt auf Regionalkonferenzen in Mainz und Kamen für GroKo

In der Partei gibt es großen Unmut gegen eine große Koalition mit CDU und CSU - nicht nur unter den Jusos. Der Mitgliederentscheid startet am Dienstag, das Ergebnis wird zwei Tage nach seinem Ende am 4. März bekanntgegeben. Belastet wird die Kampagne der SPD-Spitze von miesen Umfragewerten für die Traditionspartei. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für die Zeitung „Bild am Sonntag“ erhebt, kommen die Sozialdemokraten nur noch auf 19 Prozent. Einen so niedrigen Wert hatte die SPD im Sonntagstrend noch nie. Im ARD-Deutschlandtrend hatte die SPD zuvor allerdings sogar nur noch 16 Prozent erhalten. Im Osten erreicht sie in der Emnid-Umfrage inzwischen nur noch 14 Prozent. Die AfD dagegen ist in Ostdeutschland nun fast so stark wie die CDU. Die AfD kommt dort auf 25 Prozent, die Christdemokraten auf 26 Prozent. „Im Osten droht die AfD die CDU als Volkspartei abzulösen, die SPD hat sie längst überholt“, sagte Emnid-Experte Torsten Schneider-Haase. Auch bundesweit liegt die AfD mit 14 Prozent nur noch knapp hinter den Sozialdemokraten.