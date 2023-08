Umstrittene Ansiedlungen Die neuen Chipfabriken sind gut für den Arbeitsmarkt? Von wegen.

Das IW rechnet damit, dass es in Zukunft schwerer wird, Nachwuchs in diesem Bereich zu finden. Das liegt an fehlenden MINT-Studierenden in Deutschland. So sank die Zahl der Studienanfänger hierzulande von 198.000 im Jahr 2016 auf nur noch 176.300 im Jahr 2022. „In den kommenden Jahren ist damit mit einem Rückgang bei den Erstabsolventinnen und Erstabsolventen in den MINT-Fächern zu rechnen“, warnt das IW. Hoffnung mache der Zuzug von Studierenden aus dem Ausland. Durch sie habe sich die Zahl der Studierenden im ersten Semester im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr zumindest wieder leicht gesteigert.