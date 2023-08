Umstrittene Ansiedlungen Die neuen Chipfabriken sind gut für den Arbeitsmarkt? Von wegen.

AZehn Milliarden Euro für Intel in Magdeburg, fünf Milliarden Euro für TSMC in Dresden – die Subventionen für die beiden Chiphersteller aus den USA und Taiwan sind nicht allein wegen ihrer schieren Höhe umstritten. Sondern die Firmen dürften auch den Fachkräftemangel in ihrer Region weiter verschärfen, insbesondere der Mittelstand und Start-ups könnten das Nachsehen haben.



Zwar jubiliert etwa Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU), dass durch Intel in Magdeburg in einem ersten Schritt 3000 Arbeitsplätze entstehen könnten. Doch woher die Arbeitskräfte kommen sollen? Das ist im Fachkräftemangelland Germany fraglich.