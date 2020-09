Umstrittene Gaspipeline: Scholz: Deutschland macht sich durch Nord Stream 2 nicht abhängig von Russland

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht in der Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 nicht die Gefahr einer größeren Abhängigkeit in der Energieversorgung von Russland. „Das Argument, dass Deutschland abhängig würde, ist nicht zutreffend“, sagte der Vizekanzler am Montag beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow.