Umstrittene Gaspipeline Zwei Drittel der Deutschen wollen, dass Nord Stream 2 in Betrieb geht

Die Zustimmung zu Nord Stream 2 fällt in Ostdeutschland noch größer aus als im Westen, ist aber jeweils hoch. Während der Civey-Umfrage zufolge im Osten 79 Prozent die Inbetriebnahme bejahen, sind es im Westen 64 Prozent. Unter Anhängern der Grünen fällt die Zustimmung am niedrigsten aus (35 Prozent), am höchsten ist sie bei Sympathisanten der AfD (86 Prozent).