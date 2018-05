Umstrittene Neuregelung Söder sieht keinen Anlass für Änderungen am Polizeiaufgabengesetz

12. Mai 2018 , aktualisiert 12. Mai 2018, 15:31 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Das umstrittene Polizeiaufgabengesetz soll laut Bayerns Ministerpräsident so bleiben wie es ist – an der Umsetzung will man aber ansetzen.