Umstrittenes EU-Projekt Die FDP stoppt das Lieferkettengesetz in letzter Minute

8. Einzelne gut gemeinte Erleichterungen bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten erscheinen wettbewerbspolitisch problematisch. So soll bei der Risikobewertung berücksichtigt werden, ob ein Unternehmen in der Lieferkette selbst der Richtlinie unterliegt. Das ist aber in der Regel bei großen Unternehmen der Fall. Dadurch könnten sich Unternehmen im Rahmen des Risikomanagements veranlasst sehen, ihre Nachfrage verstärkt auf solche Großunternehmen zu konzentrieren. Hier entstünde also ein Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu kleinen und mittelständischen Unternehmen. Es droht der Effekt einer regulierungsinduzierten Marktkonzentration.